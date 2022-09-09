Fatih Mahallesi Dede Korkut Mahalle Konağı'ndan başlayan yürüyüş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Bölüğü eşliğinde Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirildi. Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ile vatandaşların katıldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sakarya Zaferi şehit ve gazileri ile tüm şehitler için Kur'an okundu, İlçe Müftüsü Hayri Cihangeri tarafından dua edildi.

Kaymakam Bulacak, buradaki törende yaptığı konuşmada, Haymana ve Polatlı topraklarında gerçekleşen Sakarya Savaşı'nın zaferle son bulduğunu, bu önemli günü her yıl büyük coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Yıldızkaya ise Sakarya'nın bu topraklarda Türk milletinin makus talihinin yenildiği destanın adı olduğunu dile getirerek, "Sakarya, 1683 yılında Viyana önlerinden başlayarak tam 238 yıl geri çekilen Türk milletinin yeniden taarruza geçtiği destanın adıdır. Polatlı ve Haymana'nın evlatları olarak şühedanın torunları olarak bu büyük zaferle ne kadar övünsek azdır." dedi.

Polatlı'da Sakarya Zaferi'nin 101. yıl dönümü kutlamaları, 13 Eylül'e kadar konser, konferans ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.