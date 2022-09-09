Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pazaryeri'nde köpeğe çarparak savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yüzbaşı Mahallesi Bursa Caddesi'nde Zeki Ö. idaresindeki motosiklet, yola çıkan köpeğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü, başından yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan Zeki Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Bilecik
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