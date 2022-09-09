Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde belirlenen bir depoya operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda, 1 milyon 600 bin gümrük kaçağı makaron bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.