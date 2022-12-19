Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
PÖH ekiplerinden rehine kurtarma tatbikatı
[Fotograf: İHA]
Gaziantep'te Polis Özel Harekat (PÖH) timleri rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü, "Teşkilatımızın çelik bileği Özel Harekat Polislerimizden nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı" başlığıyla sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü binasından zırhlı araçlarla çıkan ekipler, senaryo gereği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tramvay istasyonundaki vagonda rehin alınan bir kişinin kurtarılması için operasyon düzenledi.
[Fotoğraf: İHA]
Suçluları etkisiz hale getiren polisler, rehineyi kurtardı.
Ekipler, daha sonra dedektif köpekle trende bomba araması yaptı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Gaziantep
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