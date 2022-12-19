Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da oluşan sis bulutu görüntülendi
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde dağların üzerindeki sis tabakası dron ile görüntülendi.
İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yapraklı Yaylası üzerinde etkili olan sis bulutu, öğle saatlerinde yoğunluğunu artırdı.
Etrafı sarıçam ağaçları ve çayırlarla çevrili Hazım Dağlı Tabiat Parkı'nın da bulunduğu bölgede sis bulutu ormanların üzerini kapladı.
Bulutların üstünde seyahat ediyormuş hissi veren sis bulutu, dronla görüntülendi.
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