Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Belarus ordusunun muharebe hazırlığı denetimi sona erdi
[Fotograf: Reuters]
Belarus Savunma Bakanlığı, geçen hafta orduda başlatılan muharebe hazırlığı denetiminin sona erdiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun talimatıyla daha önce muharebe hazırlığı denetiminin başlatıldığı hatırlatıldı.
Denetimin Belarus Devlet Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Aleksandr Volfoviç yönetiminde yapıldığı belirtilen açıklamada, “Ordudaki muharebe hazırlığı denetimi tamamlandı.” ifadesine yer verildi.
Belarus Savunma Bakanlığı, 13 Aralık’ta orduda muharebe hazırlığı denetiminin başlatıldığını duyurmuştu.
Etiketler: Belarus
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