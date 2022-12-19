Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da kaza: 2 yaralı
Adıyaman'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
M. Y. idaresindeki otomobil, Adıyaman - Gölbaşı kara yolu 10'uncu kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu
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