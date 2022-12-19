Gümüşçay Mahallesi'nde Mustafa Yüksel İlkokulu girişindeki su tahliye borusunda köpek olduğunu fark eden vatandaşlar, Eynesil Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.

İtfaiye görevlilerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışması sonucu köpek yavrusu sıkıştığı yerden çıkarılarak, sağlık kontrolleri için veterinere götürüldü.

Eynesil Belediyesi İtfaiye Amiri Mehmet Ali Somuncuoğlu, AA muhabirine, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine bölgeye geldiklerini belirterek, "Bölgeye getirdiğimiz kepçe ile borunun olduğu yerde kazı çalışması yaptık ve yavruyu kurtardık. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Veterinere götürerek gerekli tedavisinin yapılmasını sağladık" dedi.