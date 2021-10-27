Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 17:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
PKK’nın patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT HABER]
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eren-8 operasyonu kapsamında yaptıkları arazi arama ve tarama faaliyetleri kapsamında PKK’nın patlayıcı madde yapımında kullandıkları malzemeler ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Derinsu Köyü kırsalında arazi arama ve tarama çalışması yapıldı. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kayaların arasında toprağa gömülü vaziyette, 3 adet mutfak tüpü, 2 adet piknik tüpü, 6 adet bidon ve patlayıcı madde yapımında kullanılan 32 kilo gübre ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla imha edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Adıyaman PKK/YPG PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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