Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 17:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari Valisi Akbıyık, PKK operasyonunda yaralanan askeri ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan askeri, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan askere, tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesinde ziyarette bulundu.
Askerle sohbet eden Akbıyık, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Etiketler: Hakkari PKK/YPG PKK/KCK Askeri Operasyon
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