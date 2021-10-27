Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık E.G. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın 2016'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde askeri öğrenci olarak öğrenim görmekteyken, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun tespit edildiğini, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığına yönelik tutarlı ve somut tanık beyanlarının bulunduğunu belirterek, E.G'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık E.G, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "FETÖ üyesi değilim. Örgütün mahrem imamlarıyla görüşmedim. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.