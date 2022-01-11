Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
PKK şüphelisi sınırda yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Edirne'de alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi K.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen K.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Haberler
- 11:53
- 11:54
- 11:46
- 11:43
- 11:41
Sıradaki Haber
Altının gram fiyatı 802 lira seviyesinden işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz