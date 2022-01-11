Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 14, ilçelerden Adaklı'da 3, Genç'te 2, Karlıova'da 12, Solhan'da 9 ve Yayladere'de 2 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürdü, vatandaşlar iş yerinin ve evin önünü temizledi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ise kar yağışı sonucu kapalı olan 7 köy 1 mezranın ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde de karla kapanan 12 köy yolunu açmak için İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.