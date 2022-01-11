Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 802 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,3 yükselişle 801 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 802 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.315 lira, Cumhuriyet altını da 5.375 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,4 artışla 1.809 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirterek, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini kaydetti.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.