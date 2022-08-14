Haber Giriş: 14 Ağustos 2022 Pazar 11:35Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Peru'da ceza ödememek için kaçan şoför otobüsü yaktı
Peru'da bir otobüs şoförü, trafik cezası ödememek için polislerden kaçmaya çalıştı. Polis tarafından yakalanınca da otobüsü ateşe verdi. Olayda yaralanan olmadı.
Önce polislerin üzerine otobüsü sürdü, daha sonra kaldırıma çıkarak kaçmaya çalıştı.
Peru'nun başkenti Lima'da, trafik cezası ödemek istemeyen sürücü trafiği birbirine kattı.
Polisin dur ihtarına uymayan otobüs şoförü, aracını önüne geçen polislerin üzerine sürdü. Ardından yolcuların da içinde bulunduğu otobüsle kaldırıma çıkarak kaçmaya çalıştı.
Trafik cezası almamak için kaçmaya çalışan sürücü, sonunda yakalandı. Otobüsü götürmek için çekici getirildi. Fakat şoför bu kez de otobüsü ateşe verdi.
Otobüs küle dönerken olayda yaralanan olmadı.
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