Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında teröristlerin "inlerine" girmeye devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu ile Irak kuzeyindeki terör inlerine girmeye devam ediyoruz. Terör örgütü PKK'ya ait, 80 Ak-47 piyade tüfeği mühimmatı, 25 Ak-47 piyade tüfeği şarjörü, 18 Kanas şarjörü, 1 el yapımı patlayıcı (EYP) ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdik." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Pençe Operasyonları PKK/KCK
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