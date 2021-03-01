Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında teröristlerin "inlerine" girmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu ile Irak kuzeyindeki terör inlerine girmeye devam ediyoruz. Terör örgütü PKK'ya ait, 80 Ak-47 piyade tüfeği mühimmatı, 25 Ak-47 piyade tüfeği şarjörü, 18 Kanas şarjörü, 1 el yapımı patlayıcı (EYP) ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdik." ifadeleri kullanıldı.