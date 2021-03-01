Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 15:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde girdiği iş yerinden para çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kırkışla Mahallesi'ndeki bir iş yerine giren zanlı, çalışanların 1000 lirasını çalarak kayıplara karıştı.
Şikayet üzerine çalışma başlatan Cihanbeyli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelinin S.G. olduğunu tespit etti.
Ekipler tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınan S.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı
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