Halil B. idaresindeki otomobil, Burdur-Karamanlı kara yolu Kağılcık köyü yakınlarında Mustafa S. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Veli ve Abide A. 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki ve kent merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada, yapılan kontrolde Halil B'nin ehliyetinin olmadığı anlaşıldı.