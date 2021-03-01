Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de bir apartmanın balkonuna dökülen soba közü yangına neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir apartmanın balkonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kılıçarslan Mahallesi Zafiye Sokak'ta 3 katlı bir aparmanın en üst katındaki evin balkonuna dökülen soba kovasındaki közlerin odunları tutuşturması sonucu yangın çıktı.
Yangın nedeniyle apartmanı yoğun duman kaplayınca apartman sakinleri tedbiren dışarı çıkartıldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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