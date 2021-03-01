İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarılar Mahallesi'nde yaşayan S.G'nin evinde uyuşturucu imal ettiği bilgisine üzerine harekete geçti.

Ekiplerin evde yaptıkları aramada, evin bir odasında kurulan düzenekle yetiştirilen 40-50 santimetre uzunluğunda kenevir bitkisi, bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, bir adet ruhsatsız av tüfeği ve bir adet tabanca ele geçirildi.

Şüpheli S.G, gözaltına alındı.