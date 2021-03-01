Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 14:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denizli'de kaçakçılık operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Denizli’de alkollü içecek ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri alkol ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonlar kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda 292 litre kaçak alkol, 24 adet kaçak matkap ve 13 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçak İçki Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Kayseri'de bir apartmanın balkonuna dökülen soba közü yangına neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz