Afyonkarahisar'da kumar baskını: 76 bin lira ceza uygulandı

Afyonkarahisar'da kumar baskını: 76 bin lira ceza uygulandı

Almanya'da kuaför ve berber salonları yeniden açıldı

Almanya'da kuaför ve berber salonları yeniden açıldı

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Kırklareli'nde otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

Narlıgöl'ün turizm potansiyelini artırmak için proje hazırlandı

Operasyonda 292 litre kaçak alkol, 24 adet kaçak matkap ve 13 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Sıradaki Haber

Kayseri'de bir apartmanın balkonuna dökülen soba közü yangına neden oldu