Pelikanlar Kocadere Göleti'nde güzel görüntüler oluşturdu
Haber Giriş: Kaynak: AA
Keşan ilçesindeki Kocadere Göleti'ne gelen pelikanlar güzel görüntüler oluşturuyor.
[Fotoğraf: AA]
Bu yıl yağışların az olması nedeniyle göletin suyu çekildi.
Gala Gölü Milli Parkı'ndaki pelikanlar, suyun çekilmesiyle ortaya çıkan balıkları avlamak için gölete geldi.
Avlanmak için göletin üzerinde uçan pelikanlar güzel görüntüler oluşturdu.
Beyaz kanatlı misafirleri gören vatandaşlar ve fotoğrafçılar, pelikanları fotoğrafladı.
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin birçok doğal güzelliği bünyesinde barındırdığını söyledi.
Saros Körfezi'nin güzelliğinin yanı sıra ilçedeki göletlerin de kanatlı misafirleri ağırladığını dile getiren Helvacıoğlu, Kocadere Göleti'ndeki pelikanların, ilçenin güzelliğine güzellik kattığını kaydetti.