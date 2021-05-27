Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Patates ambarı" Niğde'de çiftçiler kuru fasulyeye yöneldi
Niğde'de, bu yıl ekim alanları yaklaşık yüzde 20 artan kuru fasulyede 60 bin ton rekolte bekleniyor.
Türkiye patates üretiminde ilk sırada yer alan Niğde'de son yıllarda çiftçiler, patates yerine kuru fasulyeye yönelmeye başladı.
TÜİK verilerine göre, kuru fasulye üretiminde 2020 yılında yaklaşık 47 bin ton üretimle ülke ihtiyacının yüzde 18,9'unu karşılayan ve Konya'dan sonra ikinci sırada yer alan Niğde'de, bul yıl ekim alanları 150 bin dekara ulaştı.
Etiketler: Tarım Üretimi
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