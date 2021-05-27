Türkiye patates üretiminde ilk sırada yer alan Niğde'de son yıllarda çiftçiler, patates yerine kuru fasulyeye yönelmeye başladı.

TÜİK verilerine göre, kuru fasulye üretiminde 2020 yılında yaklaşık 47 bin ton üretimle ülke ihtiyacının yüzde 18,9'unu karşılayan ve Konya'dan sonra ikinci sırada yer alan Niğde'de, bul yıl ekim alanları 150 bin dekara ulaştı.