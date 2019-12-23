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Park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı23 Aralık 2019 Pazartesi 10:27 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 10:34
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Hamzabey Köyü Muhtarı Hayrettin Sezgin idaresindeki 39 TH 714 plakalı otomobil, Özgürlük Caddesi'nde park halindeki 39 BA 3012 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü Sezgin ile araçta bulunan iki kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA