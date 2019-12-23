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Çanakkale'de kuvvetli lodos sahildeki bazı işletmelere zarar verdi

23 Aralık 2019 Pazartesi 10:22 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 10:23

Çanakkale'de iki gündür etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle sahildeki bazı işletmelerde hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]