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Palu'nun tarihi mekanlarında Kovid-19 sessizliği
Elazığ'ın Palu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 7000 yıllık tarih sessizliğe büründü.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Elazığ'ın Palu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 7000 yıllık tarih sessizliğe büründü.
Surp Lusavoriç Kilisesi, Palu Kalesi (fotoğrafta) Cimşit Paşa Külliyesi, Küçük Cami, Ulu Cami ve Tarihi Palu Köprüsü'nde sakinlik gözleniyor.
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