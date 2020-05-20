Doğu Anadolu Bölgesi'nin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Elazığ'ın Palu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 7000 yıllık tarih sessizliğe büründü.

Surp Lusavoriç Kilisesi, Palu Kalesi (fotoğrafta) Cimşit Paşa Külliyesi, Küçük Cami, Ulu Cami ve Tarihi Palu Köprüsü'nde sakinlik gözleniyor.

