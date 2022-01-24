Çocuk felci aşı programı koordinatörü Şahzad Beg, 5 yaş altı 22,4 milyon çocuğun aşılanması için 5 gün sürecek kampanyaya yaklaşık 150 bin sağlık çalışanının katılacağını açıkladı.

Yetkililer, bu kampanyayla Pakistan'ı çocuk felcinden arındırılmış bir ülke haline getirmeyi amaçlıyor.

Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü. 2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da, 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de ise 84 vaka tespit edilmişti. Geçen yıl ülkede sadece bir çocuk felci vakası bildirilmişti.