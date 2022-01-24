Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan Yüksek Mahkemesinde ilk kez bir kadın yargıç göreve başladı
[Fotoğraf: AP]
Pakistan'da yargıç Ayşe Malik, başkent İslamabad'da düzenlenen törende yemin ederek Yüksek Mahkeme'de göreve başladı.
Ayşe Malik, 16 erkek yargıcın görev yaptığı Pakistan Yüksek Mahkemesinin ilk ve tek kadın yargıcı oldu.
Pakistan Başbakanı İmran Han, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıç Ayşe Malik'i Yüksek Mahkeme'nin ilk kadın yargıcı olması nedeniyle tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Harvard Üniversitesinden mezun olan 55 yaşındaki Malik, 20 yıldır Lahor Yüksek Mahkemesinde görev yapıyordu.
Adli atamalarla ilgili komisyonda, 7 Ocak'ta yapılan oylamada, Malik'in Yüksek Mahkeme üyeliğine atanması 4'e karşı 5 oyla kabul edilmişti.
Etiketler: Pakistan
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