Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 12:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İl il koronavirüs vaka haritası güncellendi... 8-14 Ocak 2022 Türkiye geneli yeni koronavirüs vaka haritası...
Koronavirüs vaka haritası güncellendi. 8-14 Ocak arasında 100 bin kişi içinde görülen koronavirüs vaka sayıları açıklandı. İstanbul, 1571,46 ile ilk sırada yer aldı. Türkiye geneli koronavirüs vaka haritası... İl il koronavirüs haritası...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 8-14 Ocak haftasında 100 bin kişide görülen yeni vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 1571,46, İzmir 714,29, Ankara'da 629,65 oldu.
8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/H7Of6LhC9N— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 24, 2022
En çok vaka görülen illerin başında İstanbul geliyor. Onu sırasıyla 1427,50 ile Eskişehir, 1410,74 ile Bingöl, 910,88 ile Kırklareli, 800,55 ile Kocaeli takip ediyor.
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