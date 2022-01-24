Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 8-14 Ocak haftasında 100 bin kişide görülen yeni vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 1571,46, İzmir 714,29, Ankara'da 629,65 oldu.



8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/H7Of6LhC9N — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 24, 2022

En çok vaka görülen illerin başında İstanbul geliyor. Onu sırasıyla 1427,50 ile Eskişehir, 1410,74 ile Bingöl, 910,88 ile Kırklareli, 800,55 ile Kocaeli takip ediyor.