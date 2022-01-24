Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyeleri Kırklareli'nin Beypınar köyünden başlayarak, 900 metre yükseklikteki Fatma Kayalar bölgesine tırmandı. Bölgede dinlenen doğaseverler 16 kilometrelik yürüyüşü sorunsuz tamamladı.

EDOSK Başkanı Fatih Altun, doğayla iç içe güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.

Karla kaplı yollarda yürümenin ayrı bir güzelliği olduğunu anlatan Altun, "Beypınar’da yürüyüşe başladığımızda, havanın soğukluğu kendisini hissettirse de, doğanın güzelliği, doğaseverlerin yürekleri ısıttı. Tırmandıkça daha da güzelleşen manzara, doğa tutkunlarını mest etti" dedi.

Altun, doğa yürüyüşlerinin devam edeceğini vurguladı.