Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 11:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğaseverler Istranca Dağları'nda doğa yürüyüş yaptı
[Fotoğraf: AA]
Edirne Doğa Sporları Kulübü üyeleri, karla kaplı Istranca Dağları'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyeleri Kırklareli'nin Beypınar köyünden başlayarak, 900 metre yükseklikteki Fatma Kayalar bölgesine tırmandı. Bölgede dinlenen doğaseverler 16 kilometrelik yürüyüşü sorunsuz tamamladı.
EDOSK Başkanı Fatih Altun, doğayla iç içe güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.
Karla kaplı yollarda yürümenin ayrı bir güzelliği olduğunu anlatan Altun, "Beypınar’da yürüyüşe başladığımızda, havanın soğukluğu kendisini hissettirse de, doğanın güzelliği, doğaseverlerin yürekleri ısıttı. Tırmandıkça daha da güzelleşen manzara, doğa tutkunlarını mest etti" dedi.
Altun, doğa yürüyüşlerinin devam edeceğini vurguladı.
Etiketler: Edirne Kar Yağışı
Son Haberler
- 12:25
- 12:14
- 12:22
- 12:16
- 12:09
Sıradaki Haber
Taliban heyeti Norveç'te görüşmelere katıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz