Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan ve Japonya'da COVID-19 salgınına ilişkin gelişmeler
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor.
Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1656 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 249 bin 858’e yükseldi.
Ölenlerin sayısı 35 artışla 27 bin 866’ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 175 bin 489’a çıktı.
Japonya
Japonya’da ise COVID-19 vaka sayısı son 24 saatte 968 artarak 1 milyon 705 bin 557’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 17 artışla 17 bin 749’a yükseldi.
Son bir günde 56 bin 939 kişiye virüs testi yapılırken, 3 bin 718 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 696 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.
Etiketler: Pakistan Japonya Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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