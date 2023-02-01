Özbekistan Devlet İstatistik Ajansı verilerine göre, ülkenin dış ticaret hacmi 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 18,6 artarak 50 milyar 8 milyon 400 bin dolara ulaşırken, bu dönemde ülkenin ihracatı 2021'e kıyasla yüzde 15,9 artarak 19 milyar 309 milyon 100 bin dolar, ithalatı da yüzde 20,4 artarak 30 milyar 699 milyon 300 bin dolar oldu.

200'den fazla ülkeyle ticari ilişkileri bulunan Özbekistan'ın dış ticaret açığı ise geçen yıl 11 milyar 390 milyon 200 bin dolar olarak hesaplandı.

Ülkenin ihracatında sanayi ürünleri yüzde 23, altın yüzde 21,3, hizmetler sektörü yüzde 20,5, gıda ve hayvancılık yüzde 8,4 ve kimyasal ürünler yüzde 6,7, ithalatında ise makine ve teçhizatlar yüzde 31,4, sanayi ürünleri yüzde 18,8, kimya ürünleri yüzde 13,8, gıda ve hayvancılık yüzde 11,1 pay aldı.

Özbekistan'ın 2022’de en fazla ticaret yaptığı ülkeler arasında yüzde 18,6’lık payla Rusya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 17,8 ile Çin, yüzde 9,2 ile Kazakistan, yüzde 6,4 ile Türkiye ve yüzde 4,7 ile Güney Kore izledi.

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, 2021'de yüzde 16 artışla 42 milyar 71,6 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki dış ticaret hacmi yüzde 5,4 azaldı

Türkiye, geçen sene yüzde 6,4'lük pay ile Özbekistan'ın 4. ticari ortağı oldu. 2021'de 3 milyar 410 milyon dolar olan Özbekistan-Türkiye dış ticaret hacmi, 2022'de 3 milyar 233,9 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

2021’de yüzde 62,1 artış gösteren iki ülkenin dış ticaret hacmi, 2022’de ise yüzde 5,4 azaldı. 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyar 282 milyon dolar artan Türkiye-Özbekistan ticaret hacmi, 2022'de bir önceki yıla kıyasla 186,1 milyon dolar geriledi.

Geçen sene Özbekistan'ın Türkiye'ye ihracatı 2021'e göre yüzde 11 azalarak 1 milyar 507,4 milyon dolar, Türkiye'den ithalatı da yüzde 0,1 azalışla 1 milyar 716 milyon 500 bin dolar olarak hesaplandı.

2021'de Özbekistan ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi 3 milyar 410 milyon dolar, Özbekistan'ın Türkiye'den ihracatı 1 milyar 692 milyon 400 bin dolar, ithalatı ise 1 milyar 717 milyon 600 bin dolar olmuştu.