Bilecik kent merkezinden Osmaneli istikametine seyir halindeki otobüs sürücüsü O. Y.'nin Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında bir anda önüne yabani hayvanlar çıktı.

Yabani hayvanlara çarparak, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıkarak durabildi.

Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan H. N. (43), N. A. (44) ve F. N. Y. (39) yaralandı.Yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla giderken, sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.