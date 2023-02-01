Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çubuk'ta mevsimin ilk karı yağdı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
İlçede kar yağışı, üreticileri de sevindirdi.
Belediye ekipler, karla kaplanan yolların açık tutulması için küreme çalışması yaptı.
Ekipler, zincir ya da kış lastiği olmadan yola çıkan sürücüleri de uyardı.
Etiketler: Ankara Hava Durumu
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