Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

İlçede kar yağışı, üreticileri de sevindirdi.

Belediye ekipler, karla kaplanan yolların açık tutulması için küreme çalışması yaptı.

Ekipler, zincir ya da kış lastiği olmadan yola çıkan sürücüleri de uyardı.