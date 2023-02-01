Meteorolojik verilere göre, kentte bugün hafif kar yağışı beklenirken yarın (2 Şubat Perşembe) günü ise parçalı bulutlu bir havanın hakim olması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının da hissedilir derece azaldığı kentte hafta sonu ise yoğun bir kar yağışının olması bekleniyor.

Kentte hafta boyunca özellikle sıcaklıkların eksi derecelerin altında olması ve 5 Şubat Pazar günü eksi 7 derecelere kadar sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.