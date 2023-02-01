Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 13:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor
[Fotograf: AA]
Yapılan meteorolojik tahminlere göre soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Afyonkarahisar’da hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteorolojik verilere göre, kentte bugün hafif kar yağışı beklenirken yarın (2 Şubat Perşembe) günü ise parçalı bulutlu bir havanın hakim olması tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının da hissedilir derece azaldığı kentte hafta sonu ise yoğun bir kar yağışının olması bekleniyor.
Kentte hafta boyunca özellikle sıcaklıkların eksi derecelerin altında olması ve 5 Şubat Pazar günü eksi 7 derecelere kadar sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.
Etiketler: Afyonkarahisar Hava Durumu
Son Haberler
- 15:31
- 15:28
- 15:26
- 15:05
- 14:59
Sıradaki Haber
Bitlis'te 32 bin 443 öğrenci ücretsiz yemek uygulamasından faydalanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz