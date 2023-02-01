Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
Mardin'in Derik ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 4 ayrı adrese düzenlediği operasyonla 5 şüpheliyi yakaladı.
Aramalarda, çok sayıda altın ziynet eşyası, tabanca mühimmatı ve 38 gram kubar esrar ele geçirildi.
Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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