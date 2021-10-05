Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 21:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Özalp Kaymakamı Nasır, evi yanan aileyi ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Muhammed Emin Nasır, yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Kırçalı Mahallesi'ne giden Nasır, hafta sonu çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Turgay Güntürk'ü ziyaret etti.
Güntürk'ten yangın hakkında bilgi alan Nasır, aileye destek olacaklarını söyledi.
Yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığını belirten Nasır, Güntürk ailesinin yaralarını bir an önce saracaklarını kaydetti.
Mahalle muhtarı Ömer Ertürk ise aile için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Bu olaya duyarsız kalmayan kurum amirlerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşımızın evi yapılana kardan yanında olacağız." dedi.
Etiketler: Van
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