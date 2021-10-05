Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 21:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da zihinsel engelli öğrencilere trafik eğitimi
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da zihinsel engelli öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda 3. kademede eğitim alan öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde Gölcük Bulvarı'ndaki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti.
Burada ilk etapta teorik eğitimden geçirilen öğrencilere, trafik polisi tarafından eğitim parkurunda trafik kuralları anlatıldı.
Yaya geçitlerinin dikkatli kullanılmasını isteyen ekipler, emniyet kemeri takılması ve servis araçlarından inerken dikkatli olunması konusunda öğrencileri uyardı.
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