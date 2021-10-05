Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezi'ndeki konferans, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Ali Gülden, bu yıl Cami ve Din Görevlileri Haftası temasının "vefa" olarak belirlendiğini söyledi.

Gülden, temanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle de örtüştüğünü ifade ederek, "Salgın sürecinde imtihan olduk. Bu imtihanın başlangıç sürecinde 'vefa' ismiyle ekip oluşturuldu. Bu ekiplerde din görevlilerimiz çok aktif rol aldılar. Devletimizin her kademesindeki hizmetine destek oldular. Görevimiz dışında devletimize, halkımıza vefamızı göstermemiz bakımından bu çok önemliydi. Tüm görevlilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, cami ve din görevlilerine "Cami, Din Görevlileri ve Vefa" konulu konferans verdi.