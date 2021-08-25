Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Oyuncu Metin Çekmez Aydın'da hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Metin Çekmez, tedavi gördüğü Aydın'daki hastanede yaşamını yitirdi.
Kuşadası ilçesindeki yazlığında yaşayan ve bir süredir kanser tedavisi gören Çekmez (76), 2 hafta önce Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Oyuncu Çekmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Hastane bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Çekmez'in avukatı Ayça Öztürk, "Zorlu bir süreçti. Kanser hastasıydı. Rahatsızlığı küçük dille başlamıştı. Başka hastalıkları da vardı. Bugün kalbi durmuş." ifadelerini kullandı.
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