Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak.
Öğle saatlerinden itibaren Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 37, Erzincan'da 35, Iğdır'da 34, Ağrı'da 32, Erzurum'da 29, Kars'ta 28, Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.
Etiketler: Ardahan Meteoroloji Sağanak
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