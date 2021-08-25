Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki en büyük sağlık yatırımı olarak mart ayında ilk kazmanın vurulmasıyla başlayan Antalya Şehir Hastanesi inşaatı ilerliyor. Hastanenin bazı bölümlerinin katları yükselmeye başladı.

Yatırım maliyeti yaklaşık 1 milyar lira olan Antalya Şehir Hastanesinde 39 ameliyathane, 301 poliklinik odası, 16 doğum salonunun da hizmet vermesi planlanıyor.