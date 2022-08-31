Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobilin çarptığı kadın yaralandı
[Fotograf: İHA]
Aksaray’da karşıdan karşıya geçmek için kaldırımdan inen kadına otomobil çarptı. Yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Atatürk Bulvarında karşıdan karşıya geçmek isteyen N.Ö 'ye kaldırımdan aşağıya indiği sırada B.D. idaresindeki otomobil çarptı. Kaza sonucu kadın yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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