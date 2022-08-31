Atatürk Bulvarında karşıdan karşıya geçmek isteyen N.Ö 'ye kaldırımdan aşağıya indiği sırada B.D. idaresindeki otomobil çarptı. Kaza sonucu kadın yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.