Sosis parçaları konulup, fare yapışkanı sürülen kartonun üzerindeki yavru kediyi görenler, durumu Osmaniye Belediyesi'ne bildirdi.

4-5 aylık olduğu tahmin edilen kedi ile ilgili bilgi veren veteriner hekim Ali Laçinbala, "Belli ki saatlerce kurtulmak için uğraşmış ancak daha da yapışmış. Öncelikle sıvı yağ ile ovalayıp yapışkanı uzaklaştırdık, ardından şampuan ile yıkama işlemine geçtik" dedi.

Kurutma işleminin ardından bir süre yoğun bakımda tutulan kediyi özel yoğun bakım maması ile beslediklerini anlatan Laçinbala, "Hala üzerinde yapışkan etkisi olan kedimize, açık yaralarda kullandığımız pudra benzeri bir ilaç uygulayıp, yaşam kalitesini bir miktar daha iyileştirdik" diye konuştu.