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Güncel
İHA 10.05.2024 02:00

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Düzce’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, D-100 Karayolu Öztürkler Kavşağı’nda meydana geldi. A.Ç. idaresindeki otomobil ile Y.E.M. idaresindeki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan A.D. yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kısmi olarak trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımı ile yoldan kaldırılarak trafiğe açıldı.

Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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