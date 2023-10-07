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Güncel
AA 07.10.2023 13:30

Osmaniye'den Irak ve Suriye'deki operasyonlara destek

Türkiye'nin Irak ve Suriye'de PKK/YPG terör hedeflerine yönelik operasyonlarına Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde işçiler destek verdi.

Osmaniye'den Irak ve Suriye'deki operasyonlara destek

Harekata destek için belediye binası önünde Başkan Ömer Tarhan ve işçiler bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okuyan katılımcılar, daha sonra dua etti.

Belediye Başkanı Tarhan, Irak ve Suriye’de bölücü terör örgütüne karşı başlatılan operasyonun başarılı geçmesi için dua ettiklerini belirtti.

Belediye personeli İlbey Işıkbol da şehit kardeşi olarak yapılan operasyonları sonuna kadar desteklediğini söyledi.

Harekata destek vermek için Kadirli Belediyesi binasına Türk bayrağı asıldı.

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