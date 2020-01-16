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Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı16 Ocak 2020 Perşembe 17:34 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 17:34
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu temin ederek sattığı öne sürülen şüphelilere yönelik 14 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 kuru sıkı tabanca, 48 fişek, 6,80 gram sentetik uyuşturucu, 2,14 gram eroin ile yeşil reçeteye tabi 99 ilaç ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA