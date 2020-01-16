Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu temin ederek sattığı öne sürülen şüphelilere yönelik 14 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 kuru sıkı tabanca, 48 fişek, 6,80 gram sentetik uyuşturucu, 2,14 gram eroin ile yeşil reçeteye tabi 99 ilaç ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA