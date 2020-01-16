Kış aylarında doğada yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları içim kampanya başlatan dernek, ilçede esnafları gezerek buğday, mısır kırığı yardımı topluyor.

Dernek başkanı Abdullah Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaban hayvanlarının dondurucu soğuklarda aç kalmaması için başlatılan kampanyaya duyarlı vatandaşların destek beklediklerini söyledi.

12 Ocak 2020 pazar günü itibariyle keklik ve yaban tavşanı avının da sona erdiğini ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Doğamız kış günlerinin etkisinde. Şuanda avlanma dönemi sona erdi. Soğuk kış şartlarında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlar için Afşin Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği yemleme kampanyası başlattık. Esnaflarımızı, iş adamlarımızı ve dernek üyelerimizi ziyaret ederek yaban hayvanlarımız için yem topluyoruz. Tüm doğasever vatandaşlarımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum."

Öztürk, proje kapsamında toplanan yemleri 26 Ocak'ta dernek üyeleriyle birlikte yaban hayvanları için doğaya bırakacaklarını belirtti.

Kaynak: AA