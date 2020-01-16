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Hatay'da seyir halindeyken yanan servis otobüsü kullanılamaz hale geldi16 Ocak 2020 Perşembe 17:10 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 17:21
Hatay'ın Hassa ilçesinde seyir halindeyken alev alan servis otobüsü yandı.
[Fotoğraf: AA]
Taner Keskin'in kullandığı, Hassa Belediyesine ait 31 U 3911 plakalı servis otobüsünde Yuvalı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Otobüsten duman çıktığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına durdurarak 10 öğrenciyi tahliye etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen otobüs kullanılamaz hale geldi.
Servis otobüsünün maddi durumu yetersiz ailelerin çocukları için hizmet verdiği öğrenildi.
Kaynak: AA