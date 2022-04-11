Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de, üst aramasında 374 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Tehçi köyü yakınlarında uyuşturucu ticareti yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Fiziki takip sonucu olay yerinde yakalanan S.B'nin üst aramasını yapan ekipler, 374 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Osmaniye Uyuşturucu Jandarma Genel Komutanlığı
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